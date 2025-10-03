Emekli Ocak zammında tablo netleşti TÜİK 3 aylık rakamı açıkladı: 16.881 TL maaş alan SSK BAĞ-KUR, EYT'li ve 4C'liye yeni maaşlar

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,50 OLDU

Emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık verinin yarısı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu yüzde 2,04, Eylül enflasyonu ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül döneminde enflasyon yüzde 7,50 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 3 ay için alacağı zammı da netleştirdi.