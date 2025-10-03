Yeni Şafak
Emekli Ocak zammında tablo netleşti TÜİK 3 aylık rakamı açıkladı: 16.881 TL maaş alan SSK BAĞ-KUR, EYT'li ve 4C'liye yeni maaşlar

08:543/10/2025, Cuma
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emeklilerin ocak zammına dair yeni ipuçları ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden maaş artışlarını merak ediyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’in duyurduğu rakamlarla birlikte, 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranında yeni tablo ortaya çıktı. Yılın ilk dokuz aylık dönemine dair rakamlar netleşirken, kalan üç ayın sonuçlarıyla birlikte kesin artış oranı belirlenecek. Bu gelişme, emeklilerin maaş artış beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,50 OLDU

Emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık verinin yarısı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu yüzde 2,04, Eylül enflasyonu ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül döneminde enflasyon yüzde 7,50 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 3 ay için alacağı zammı da netleştirdi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. Yılın yüzde 25’le kapanması halinde ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 7,14, emekli zammı da aynı oranda olacak. Enflasyon yüzde 29 çıkarsa zam yüzde 10,56’ya yükselecek. OVP’deki yüzde 28,5’lik tahmin ise zammın yüzde 10,14 olacağını gösteriyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu beklentisi yüzde 29,86. Bu gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 11,3 zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN LİRAYI GEÇEBİLİR

Halen 16 bin 881 lira olan taban maaş, 6 aylık enflasyonun yansıtılmasıyla 18 bin liranın üzerine çıkacak. Zam oranı senaryolarına göre en düşük maaş şu şekilde şekillenecek:

%7,14 zamda 18.086 TL

%10,56 zamda 18.663 TL

%10,14 zamda 18.592 TL

%11,3 zamda 18.788 TL

REFAH PAYI MASADA

Ocak ayında kesin zam oranı açıklanacak. TÜİK’in Aralık verisinin ardından maaşlara yansıyacak artış, refah payı düzenlemesiyle daha da yükseltilebilecek. Ayrıca taban maaşta ilave artış yapılması da gündemde.

FORMÜLLERE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 16.881,00

% 7.14 ZAMLI: 18.086,30

% 10.56 ZAMLI: 18.663,63

% 10.14 ZAMLI: 18.592,73

% 11.3 ZAMLI: 18.788,55

MEVCUT: 17.000

% 7.14 ZAMLI: 18.213,80

% 10.56 ZAMLI: 18.795,20

% 10.14 ZAMLI: 18.723,80

% 11.3 ZAMLI: 18.921,00

MEVCUT: 17.500

% 7.14 ZAMLI: 18.749,50

% 10.56 ZAMLI: 19.348,00

% 10.14 ZAMLI: 19.274,50

% 11.3 ZAMLI: 19.477,50

MEVCUT: 20.000

% 7.14 ZAMLI: 21.428,00

% 10.56 ZAMLI: 22.112,00

% 10.14 ZAMLI: 22.028,00

% 11.3 ZAMLI: 22.260,00


MEVCUT: 21.000

% 7.14 ZAMLI: 22.499,40

% 10.56 ZAMLI: 23.217,60

% 10.14 ZAMLI: 23.129,40

% 11.3 ZAMLI: 23.373,00


MEVCUT: 22.000

% 7.14 ZAMLI: 23.570,80

% 10.56 ZAMLI: 24.323,20

% 10.14 ZAMLI: 24.230,80

% 11.3 ZAMLI: 24.486,00


MEVCUT: 23.000

% 7.14 ZAMLI: 24.642,20

% 10.56 ZAMLI: 25.428,80

% 10.14 ZAMLI: 25.332,20

% 11.3 ZAMLI: 25.599,00

MEVCUT: 24.000

% 7.14 ZAMLI: 25.713,60

% 10.56 ZAMLI: 26.534,40

% 10.14 ZAMLI: 26.433,60

% 11.3 ZAMLI: 26.712,00

MEVCUT: 25.000

% 7.14 ZAMLI: 26.785,00

% 10.56 ZAMLI: 27.640,00

% 10.14 ZAMLI: 27.535,00

% 11.3 ZAMLI: 27.825,00

MEVCUT: 26.000

% 7.14 ZAMLI: 27.856,40

% 10.56 ZAMLI: 28.745,60

% 10.14 ZAMLI: 28.636,40

% 11.3 ZAMLI: 28.938,00

MEVCUT: 27.000

% 7.14 ZAMLI: 28.927,80

% 10.56 ZAMLI: 29.851,20

% 10.14 ZAMLI: 29.737,80

% 11.3 ZAMLI: 30.051,00

MEVCUT: 28.000

% 7.14 ZAMLI: 29.999,20

% 10.56 ZAMLI: 30.956,80

% 10.14 ZAMLI: 30.839,20

% 11.3 ZAMLI: 31.164,00

MEVCUT: 29.000

% 7.14 ZAMLI: 31.070,60

% 10.56 ZAMLI: 32.062,40

% 10.14 ZAMLI: 31.940,60

% 11.3 ZAMLI: 32.277,00

MEVCUT: 30.000

% 7.14 ZAMLI: 32.142,00

% 10.56 ZAMLI: 33.168,00

% 10.14 ZAMLI: 33.042,00

% 11.3 ZAMLI: 33.390,00

