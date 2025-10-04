Yeni Şafak
Fiyat etiketi düzenlemesi geliyor

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi. Bolat, “Birkaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. Devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti, ‘İSTOÇ İş İnsanları İstişare Toplantısı’nda yönetim kurulu üyeleri ve esnaf ile bir araya geldi. Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, esnafa 22 yılda 17-18 milyar dolar finans desteği sağladıklarını söyledi.

DEĞİŞİKLİKLER DEVAM EDECEK

Bolat, perakende ticaret, abonelik sözleşmeleri, doğrudan satış, elektronik ilan, e-ticaret, emlak ve otomobil ticareti gibi alanlarda hayata geçirdikleri düzenlemelere ilişkin örnekleri paylaştı. Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir çok alanda düzenlemelerimizi yaptık. Çok yakında, bir kaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. (Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde) Devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak. e-İhracatta ve e-ticarette de önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yaparak büyümeye devam etmek."

Bakan Bolat, ihracatın önemine işaret ederek, "Size tavsiyemiz ve sizden ricamız ne yaparsanız yapın, ihracattan asla vazgeçmeyin, ihracatı önemseyin. İşinizi çeşitlendirin, pazarlarınızı çeşitlendirin" açıklamasında bulundu.

E-TİCARETE AĞIRLIK VERİN

Esnafa e-ticarete ağırlık vermeleri ve bu alandan geri kalmamaları tavsiyesinde bulunan Bolat, "Üretim yapıp mal satmak istiyorsak, dış müşterileri de hedefliyorsak önce e-ticaret, sonra e-ihracata mahkumuz ve mecburuz" dedi.



