Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Avrupa tarafında bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapacağı konuşma takip edilecek. Analistler, bugün veri gündeminde dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin öne çıkacağını, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade etti.