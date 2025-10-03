Yeni Şafak
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

11:023/10/2025, Cuma
AA
Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.
Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle birlikte artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 569,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.490 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 9.458 puandan işlem görüyor.


İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 43.322 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 15.660 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.078 puan seviyesinde bulunuyor.


Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Avrupa tarafında bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapacağı konuşma takip edilecek. Analistler, bugün veri gündeminde dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin öne çıkacağını, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade etti.



