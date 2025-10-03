Tescilli meyvede hasat başladı: Avrupalılar kapış kapış alıyor 800 bin ton rekolte bekleniyor

HASADI 1 AY SÜRECEK





AA'da yer alan habere göre, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın kent halkı için en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Eylül ortasında başlayan hasat mesaisi, kasım ayına kadar sürecek.





Bu yıl nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık %30’luk bir verim kaybı yaşandığını belirten Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton olan üretimin bu yıl 800 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.





Türkiye’de yetiştirilen her dört elmadan birinin Isparta’dan çıktığını söyleyen Selçuk, ürünlerin yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere ve Avrupa ile Arap ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.











