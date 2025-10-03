Kahramanmaraş'ta 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlama" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.