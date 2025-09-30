Cezaevinden firar eden hükümlü camide uyurken yakalandı

Karabük'te açık cezaevinden firar eden E.K. (35) isimli hükümlü, camide uyurken jandarma tarafından yakalandı.

Karabük'te, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan E.K., geçen cumartesi günü Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. E.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. E.K., geçen pazar günü Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Merkez Camisi'nde uyuduğu sırada jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.