Cezaevinden firar eden hükümlü camide uyurken yakalandı

18:5430/09/2025, Salı
DHA
Camide yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından tekrar cezaevine gönderildi
Karabük'te hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan E. K., Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Firar eden hükümlü için başlatılan arama çalışmaları sonucunda E. K., Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Merkez Camisi'nde uyurken yakalandı.

Karabük'te açık cezaevinden firar eden E.K. (35) isimli hükümlü, camide uyurken jandarma tarafından yakalandı.

Karabük'te, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan E.K., geçen cumartesi günü Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. E.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. E.K., geçen pazar günü Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Merkez Camisi'nde uyuduğu sırada jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.




