Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hapis cezası ile aranıyordu: Yunan adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Hapis cezası ile aranıyordu: Yunan adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

12:5826/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.
Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yunanistan’ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı. F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (33) isimli şahsı, Kaş ilçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


#Antalya
#Yunanistan
#Meis Adası
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELER: Bir çok kalemde maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, Meclis'e geldi mi?