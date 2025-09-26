Hapis cezası ile aranıyordu: Yunan adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (33) isimli şahsı, Kaş ilçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
