15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Bazanın altında yakalandı

14:5527/09/2025, Cumartesi
DHA
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bazanın altında yakalandı
Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan cezaevi firarisi Kadir Öztaş, bazanın altında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Kadir Öztaş’ı bulmak için çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, Öztaş'ın merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Polis, Öztaş’ın saklandığı eve baskın düzenledi.

Öztaş’ın yakınları, firariyi 'Evde yok' diyerek teslim etmek istemeyince, polis ekipleri, alınan arama kararıyla içeri girdi.

Ekipler, evde yaptığı aramada Öztaş’ı yatak odasında bazanın altına saklanmış halde buldu.

Gözaltına alınan Öztaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztaş, tutuklandı.




#Konya
#hapis cezası
#firari
