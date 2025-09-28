Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkında 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari İstanbul’da yakalandı

Hakkında 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari İstanbul’da yakalandı

10:1228/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziosmanpaşa'da, çeşitli suçlardan 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, 10 Ekim 2024'ten bu yana aranan Musa S. takibe alındı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.​​​​​​​




#firari hükümlü
#Gaziosmanpaşa
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor? CTE İKM, zabıt katibi ve diğer kadro sonuçları hangi tarihte belli olacak?