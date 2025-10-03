Yeni Şafak
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor: Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecekler

10:563/10/2025, Cuma
DHA
DEM Parti heyeti, bugün İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek. Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası'na hareket etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Van vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa vekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası'na hareket etti.




#DEM Parti
#İmralı
#Abdullah Öcalan
#görüşme
