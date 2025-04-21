DEM heyeti İmralı ziyaretini tamamladı

Bir haftaya yakın süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Önder'in rahatsızlığı ile duraklayacağı yorumları yapılan süreçte DEM'in İmralı heyeti yeni bir görüşme için ada yoluna çıkmıştı.





DEM Partili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.





Sürecin gelişimi ve Önder'in kalp rahatsızlığı





1 Ekim'de başlayan süreçte, görüşmeler neticesinde Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapmıştı. Toplumun memnuniyetle karşıladığı bu çağrıdan sonra atılacak adımlar için çalışmalar devam ederken heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi planlandı.





Görüşme, Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





Heyette Önder yerine başka bir ismin geçip geçmeyeceği tartışmaları arasında DEM Parti'den yapılan açıklamada Adalet Bakanı Tunç ile görüşmeyi DEM TBMM Grup Başkanvekilleri'nin gerçekleştireceği duyuruldu.







