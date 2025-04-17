Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM heyeti ve Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

DEM heyeti ve Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:3117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
DEM heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti.
DEM heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile planladığı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süre ertelendi.

DEM Parti İmralı heyeti 10 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.


DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ziyaretinin ardından Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.


Sırrı Süreyya Önder nedeniyle ertelendi


Ancak, DEM Parti İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle görüşme ertelendi.


DEM Parti'den yapılan açıklamada
"Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi."
denildi.

Görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.




#Adalet Bakanlığı
#DEM Parti
#Sırrı Süreyya Önder
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan 2025 Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı