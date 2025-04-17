DEM heyeti ve Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile planladığı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süre ertelendi.
DEM Parti İmralı heyeti 10 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ziyaretinin ardından Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.
Sırrı Süreyya Önder nedeniyle ertelendi
Ancak, DEM Parti İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle görüşme ertelendi.
Görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.