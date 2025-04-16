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Sırrı Süreyya Önder için Meclis’e iki günlük ara verildi

Sırrı Süreyya Önder için Meclis’e iki günlük ara verildi

15:4616/04/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis'te oturumlara 2 gün ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.


Komisyonların ise çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.


Hayati tehlikesi sürüyor


Dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor.


Önder'in sağlık durumuna ilişkin Florence Nightingale Hastenesi'nden yapılan son açıklamada, Önder'in kalbinin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.




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