DEM Partili Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

İmralı heyetinin bugün gerçekleştirdiği ziyarette yer almayan Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi altında olduğu öğrenildi.
Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare amiri Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi devam ederken, bir süredir rahatsızlığı bulunan Ahmet Türk’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ankara’daki bir hastaneye kaldırılan Türk uzun süredir kalp sorunu yaşıyordu.
Amida Haber'in aktardığına göre Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle bugün İmralı'ya ziyaret gerçekleştiren heyette yer almadığı öğrenildi.
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitmişti. Geçtiğimiz yıl Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk’ün yerine kayyum atanmıştı.