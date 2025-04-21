DEM Partili Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare amiri Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi devam ederken, bir süredir rahatsızlığı bulunan Ahmet Türk’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitmişti. Geçtiğimiz yıl Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk’ün yerine kayyum atanmıştı.