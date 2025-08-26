Yeni Şafak
DEM heyetinin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu

DEM heyetinin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu

10:1426/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından Perşembe günü ilk kez İmralı'ya gidecek.

DEM Parti, İmralı heyetinin 28 Ağustos Perşembe günü Ada'ya gideceğini açıkladı.


DEM Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından İmralı'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek.


DEM Parti’nin yaptığı açıklamaya göre; Van vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa vekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek.



#DEM Parti
#İmralı
#ziyaret
