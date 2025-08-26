DEM heyetinin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu

DEM Parti’nin yaptığı açıklamaya göre; Van vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa vekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek.