Z Raporu ekim sayısı bayilerde: ABD’ye karşı sessiz cephe

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün 25. yıl zirvesi, küresel dengelerde yeni bir sayfa açtı. Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin aynı sahnede verdiği görüntü, Batı merkezli dünya düzenine yönelik en güçlü meydan okumalardan biri olarak kayda geçti. 10 üye ülke ve onlarca ortağıyla Avrasya’nın en geniş siyasi ve ekonomik bloklarından biri haline gelen ŞİÖ, sadece sınır güvenliği ya da terörle mücadele değil; ticaret, enerji, finans, teknoloji ve kültürel etkileşim alanlarında da giderek etkisini artırıyor. Z Raporu ekim sayısında da “ABD’ye Karşı Sessiz Cephe" başlıklı kapak dosyasında son zirve ışığında örgütün artan etkisi uzman isimlerin değerlendirmeleri ile masaya yatırılıyor.

Kapak dosyasının yanı sıra Z Raporu’nun bu ayki sayısında dikkat çeken birçok konu daha var.

KÜRESEL TİCARETİN KALBİ: ORTA KORİDOR

Çin’den Avrupa’ya en kısa ve güvenli güzergâh olarak öne çıkan Orta Koridor, küresel ticarette stratejik önemini artırıyor. Deniz yolunda 30-45 gün süren mesafeyi 15-25 güne indiren koridor, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha da kritik bir alternatif hâline geldi. Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye koridor güzergâhındaki altyapı yatırımlarını hızlandırmaya başladı. Zengezur bağlantısı ve Bakü-Tiflis-Kars hattı gibi projeler ise darboğazları aşmayı hedefliyor. Türkiye, hem Çin’in Kuşak ve Yol girişimiyle entegrasyon hem de ABD ve AB ile iş birliği üzerinden çok boyutlu bir diplomasi yürütüyor. Bu süreç yalnızca ticareti hızlandırmakla kalmıyor, Türkiye’yi küresel lojistiğin ve enerji geçiş rotasının da önemli bir merkezi hâline getiriyor.

21. YÜZYILIN EN SERT MÜCADELESİ: SUSUZLUK

Gezegen susuzlukla sınanıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası bugün su kıtlığı yaşıyor, milyonlarca insan ise göçün eşiğinde. Türkiye de kişi başına düşen bin 300 metreküplük potansiyeliyle kritik bir eşikte.Artık su sadece çevresel değil; ekonomik, sosyal ve jeopolitik boyutlarıyla da geleceğin en sert mücadelesine dönüşmüş durumda.

PARA POLİTİKASININ ETKİSİ NEDEN GECİKİYOR?

Türkiye’de enflasyon artık yalnızca maliyetlerden değil, beklentilerden de besleniyor. Ücret artışları ve fiyatlama davranışlarının bozulması, para politikasının etkisini geciktiriyor. Enflasyon, rakamlardan çok algısal bir olguya dönüştü. Fiyat artışları için her türlü kalem bahane edilmeye devam ediyor. Maliyet kalemlerinin çoğu sabit kalırken, ücretler gibi payı düşük olan kalemlerde dahi yaşanan artışlar etiketleri aynı oranda yükseltiyor.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Filozof İş İnsanı’ Sabri Ülker’i okuyucularına anlattı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.







