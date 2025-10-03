Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: İşte ilk 10 isim ve dudak uçuklatan servetleri

Yeni Şafak
Dünyanın en zenginleri listesi yeniden şekilleniyor. Forbes’un güncel verilerine göre Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, servetiyle tarihte ilk kez 500 milyar dolar eşiğini gördü. Kapanışta varlığı 499,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçen Musk, zirvedeki yerini korurken dünyanın en varlıklı 10 ismi de belli oldu. İşte dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 sıra ve dudak uçuklatacak derecedeki servetleri...

Dünyada bir ilk yaşandı ve Elon Musk'ın serveti 500 milyar doları geçti. Bu gelişmeyle beraber dünyanın en zenginleri listesindeki veriler de güncellenmiş oldu. İşte o isimler.

10- Warren Buffett


Net varlığı: 148,5 milyar dolar

9- Steve Ballmer


Net varlığı: 156,4 milyar dolar

8- Berbard Arnault ve Ailesi


Net varlığı: 160,6 milyar dolar

7- Jensen Huang


Net varlığı: 162,6 milyar dolar

6- Sergey Brin


Net varlığı: 189 milyar dolar

5- Larry Page


Net varlığı: 203,7 milyar dolar

4- Jeff Bezos


Net varlığı: 233,5 milyar dolar

3- Mark Zuckerberg


Net varlığı: 245,8 milyar dolar

2- Larry Ellison


Net varlığı: 350,7 milyar dolar

1- Elon Musk


Net varlığı: 499,1 milyar dolar


*Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın serveti ilk kez 500 milyar dolara ulaştı. Forbes’un verilerine göre bu eşiği gören Musk’ın varlığı, işlem gününün sonunda 499,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti.

