Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: İşte ilk 10 isim ve dudak uçuklatan servetleri

Dünyanın en zenginleri listesi yeniden şekilleniyor. Forbes’un güncel verilerine göre Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, servetiyle tarihte ilk kez 500 milyar dolar eşiğini gördü. Kapanışta varlığı 499,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçen Musk, zirvedeki yerini korurken dünyanın en varlıklı 10 ismi de belli oldu. İşte dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 sıra ve dudak uçuklatacak derecedeki servetleri...
10- Warren Buffett
Net varlığı: 148,5 milyar dolar
9- Steve Ballmer
Net varlığı: 156,4 milyar dolar
8- Berbard Arnault ve Ailesi
Net varlığı: 160,6 milyar dolar
7- Jensen Huang
Net varlığı: 162,6 milyar dolar
6- Sergey Brin
Net varlığı: 189 milyar dolar
5- Larry Page
Net varlığı: 203,7 milyar dolar
4- Jeff Bezos
Net varlığı: 233,5 milyar dolar
3- Mark Zuckerberg
Net varlığı: 245,8 milyar dolar
2- Larry Ellison
Net varlığı: 350,7 milyar dolar
1- Elon Musk
Net varlığı: 499,1 milyar dolar
*Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın serveti ilk kez 500 milyar dolara ulaştı. Forbes’un verilerine göre bu eşiği gören Musk’ın varlığı, işlem gününün sonunda 499,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti.