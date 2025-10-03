Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: İşte ilk 10 isim ve dudak uçuklatan servetleri

Dünyanın en zenginleri listesi yeniden şekilleniyor. Forbes’un güncel verilerine göre Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, servetiyle tarihte ilk kez 500 milyar dolar eşiğini gördü. Kapanışta varlığı 499,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçen Musk, zirvedeki yerini korurken dünyanın en varlıklı 10 ismi de belli oldu. İşte dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 sıra ve dudak uçuklatacak derecedeki servetleri...

1 /11 Dünyada bir ilk yaşandı ve Elon Musk'ın serveti 500 milyar doları geçti. Bu gelişmeyle beraber dünyanın en zenginleri listesindeki veriler de güncellenmiş oldu. İşte o isimler.

2 /11 10- Warren Buffett

Net varlığı: 148,5 milyar dolar

3 /11 9- Steve Ballmer

Net varlığı: 156,4 milyar dolar

4 /11 8- Berbard Arnault ve Ailesi

Net varlığı: 160,6 milyar dolar

5 /11 7- Jensen Huang

Net varlığı: 162,6 milyar dolar

6 /11 6- Sergey Brin

Net varlığı: 189 milyar dolar

7 /11 5- Larry Page

Net varlığı: 203,7 milyar dolar

8 /11 4- Jeff Bezos

Net varlığı: 233,5 milyar dolar

9 /11 3- Mark Zuckerberg

Net varlığı: 245,8 milyar dolar

10 /11 2- Larry Ellison

Net varlığı: 350,7 milyar dolar