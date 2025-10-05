Orta Koridor’un rekabet gücünü artıracak imza

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Hattı için Almatı’da kritik bir mutabakat imzaladı. Anlaşma, Orta Koridor’da rekabetçi tarifeler, öngörülebilir işletme rejimi ve dijitalleşme adımlarıyla küresel ticarette cazibeyi artırmayı hedefliyor. Teslimat sürelerinin garanti altına alınmasıyla hattın ve Türkiye’nin lojistikteki stratejik önemi artacak.
Türkiye küresel ticaret koridorlarındaki stratejik konumunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Altyapı yatırımları yanında farklı bölgelerdeki ülkelerle ulaşım koridorlarının güvenliği konusunda da iş birliği yapılacak. Son olarak, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye demiryolu idareleri, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndaki yük taşımacılığını düzenlemek için kritik bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, güzergâhta öngörülebilir işletme rejimi, rekabetçi tarifeler ve dijitalleşme adımlarıyla Orta Koridor’un küresel ticaretteki cazibesini artırmayı hedefliyor.
4,5 GÜNDE TESLİMAT
Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Ulaştırma Haftası kapsamında imzalanan mutabakata, Azerbaycan Demiryolları (ADY) Başkanı Rovşan Rustamov, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü Laşa Abashidze ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın katıldı. Taraflar, Orta Koridor’un en önemli ayağı olan BTK hattında yük taşımacılığının daha rekabetçi, hızlı ve güvenilir hale gelmesi için ortak taahhütlerde bulundu. Anlaşmaya göre, Azerbaycan'ın Alat İstasyonu'ndan Mersin’e kargo teslimatı 4,5 günde tamamlanacak.
ORTAK DİJİTAL PLATFORM
Teslimat sürelerinin garanti altına alınması, hattın lojistik açıdan güvenilirliğini artırırken, nakliyecilerin Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru yerine Orta Koridor’u tercih etmesini kolaylaştıracak. Mutabakatla birlikte güzergâhta rekabetçi tarifeler uygulanacak, şeffaf fiyatlandırma ve öngörülebilir işletme rejimi devreye girecek. Ayrıca, kargo takibi ve belge yönetimi için ortak bir dijital platform kurulacak. Bu adım, lojistik sektörüne uluslararası ölçekte güven sağlayacak.
İhracat maliyetleri azalacak
- Uzmanlara göre anlaşma, Türkiye’nin yalnızca transit ülke değil, aynı zamanda lojistik merkez ve düzenleyici aktör rolünü güçlendirmesi açısından kritik. BTK hattının küresel ticarette cazibesini artırması, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında “jeoekonomik köprü” konumunu pekiştirecek. Böylece hem lojistik gelirlerinin yükselmesi hem de ihracat maliyetlerinin düşmesiyle Türkiye’nin sanayi rekabetçiliği güç kazanacak.