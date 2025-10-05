Orta Koridor’un rekabet gücünü artıracak imza

Uzmanlara göre anlaşma, Türkiye’nin yalnızca transit ülke değil, aynı zamanda lojistik merkez ve düzenleyici aktör rolünü güçlendirmesi açısından kritik. BTK hattının küresel ticarette cazibesini artırması, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında “jeoekonomik köprü” konumunu pekiştirecek. Böylece hem lojistik gelirlerinin yükselmesi hem de ihracat maliyetlerinin düşmesiyle Türkiye’nin sanayi rekabetçiliği güç kazanacak.