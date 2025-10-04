Ev ilanındaki fiyat oyunu cezasız kalmadı: Bakanlık fahiş artışa geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın şikâyeti üzerine incelenen ev ilanında usulsüzlük tespit edildiğini ve idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bir vatandaşın şikâyetiyle inceleme yapılan satılık konut ilanında bir ayda 6 milyon 750 bin liradan 8 milyon liraya çıkarıldığı tespit edildi; 100 bin TL ceza kesildi ve ilan yayından kaldırıldı.





Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan incelemede, bir emlak ilanının fiyatının kısa sürede 1 milyon 250 bin lira artırıldığının tespit edildiğini belirtti.

İlan sitesi üzerinden yayımlanan bir konut satış ilanında, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL olarak verilen fiyat, yaklaşık bir ay içinde 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon TL olarak güncellendi.

Kaplan, yapılan incelemeler sonucu ilanın bireysel bir kullanıcıya ait olduğunu ve bu nedenle ilgili kişi hakkında genel ekonomik verilere uygun olmayan fiyat artışı sebebiyle 100 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ayrıca Bakanlık, ilan sitesi ile görüşerek ilanın yayından kaldırılmasını sağladı.





İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir.



İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025… — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) October 3, 2025








