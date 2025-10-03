Ticaret Bakanı Bolat oto galerici esnafı ile bir araya geldi: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, araç alım satımında tüketici, satıcı, distribütör, bayi, galerici ve yetkili satıcılar açısından güvenilir ve istikrarlı bir sistem meydana getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bunu sağlamak için otomotiv denetimlerini yoğun şekilde yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede 2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira ceza uygulandı" dedi. Bakan Bolat, ilan sitelerinde spekülatif fiyat artışlarına karşı getirilen doğrulama sistemi sayesinde piyasada denge sağlandığını ifade etti.
İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneğini (İMAS) ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada gerçekleşen istişare toplantısında oto galerici esnafı ile bir araya geldi.
Bolat, burada yaptığı konuşmada, gün içinde Perpa ve İSTOÇ Ticaret Merkezlerini ziyaret ederek üretici ve esnafla bir araya geldiklerini, son olarak da oto galericilerle buluştuklarını söyledi.
Sorunları çözme noktasında istişarenin öneminden bahseden Bolat, otomobil sektörüne ilişkin tüm paydaşlarla zaman zaman bir araya geldiklerini ve tüm sorunları detaylıca ele aldıklarını anlattı.
Bolat, Kovid-19 sonrasında ve 2023 seçimleri döneminde otomotiv sektöründe ciddi bir dalgalanma oluştuğunu, otomobilin yatırım aracı olarak öne çıktığını kaydederek o dönemlerde yaşanan problemlerden bahsetti.
"Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturdu"
Ticaret Bakanı Bolat, hayata geçirdikleri uygulamalara ve bu düzenlemelerin sonucunda tüketici lehine ortaya çıkan sonuca ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Düzenlemelerimiz her eksimde olumlu karşılandı"
Ticaret Bakanı Bolat, yetkili satıcılara yönelik düzenlemelerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bolat, devreye aldıkları elektronik ilan doğrulama uygulamasından ve bunun faydalarından bahsederek, son olarak ikinci el satışlarda görülen "ücreti ödedim-ödemedim" tartışmalarını önlemek için güvenli ödeme sistemini hayata geçirdiklerini anlattı.
"(Otomotiv sektöründe) 2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira ceza uygulandı"
Bolat, amaçlarının "araç alım satımında tüketici, satıcı, distribütör, bayi, galerici ve yetkili satıcılar açısından güvenilir ve istikrarlı bir sistem meydana getirmek" olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
Bakanlıktan istişare toplantısına geniş katılım
Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Bolat ve beraberindeki heyet İSTOÇ esnafının ve üreticilerin talep ve şikayetlerini dinledi.
İkinci kısmı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği yetkilileri ile ticaret merkezinde faaliyet gösteren esnaf katıldı.