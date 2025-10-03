Ticaret Bakanı Bolat oto galerici esnafı ile bir araya geldi: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandı

"6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasını uzattık, ikinci el araç satışlarının sıfır araçlardan pahalı olamayacağına ve öyle olduğu takdirde yaptırım uygulanacağına dair yönetmelik değişikliği yaptık, ilan sitelerine spekülatif ilanları önlemek için ilan doğrulama şartı getirdik. Noterlerle görüştük ve üçten fazla bireysel satış yapılamayacağı ve yapıldığı takdirde bunun yasal olmayacağı konusunda onların desteğini aldık. Onlar da uygulamaya başladılar. Bu aldığımız kararlarla bir de baktık bir-iki ay geçmeden hem oto fiyatlarında düşüşler başladı hem de ortalıkta olmayan 600 bin kadar sıfır araç ortaya çıkmaya başladı. Bir bollaşma oldu bayilerde, galerilerde. İkinci el satışlarında bir hareketlenme oldu."