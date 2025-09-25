Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi: 321 milyon lira ceza kesildi

İstanbul’da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi: 321 milyon lira ceza kesildi

15:5825/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleyi sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleyi sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, kent genelinde toptan ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kurallara aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere yapılan denetimlere yer verilen açıklamada,
"58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.



#İstanbul Valiliği
#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
B sınıfı ehliyet hangi araçlarda kullanılır? İşte B sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlar