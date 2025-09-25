İstanbul’da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi: 321 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, kent genelinde toptan ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kurallara aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.