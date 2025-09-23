Oda kokusu (Arşiv)
Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yaptığı duyuruda, insan sağlığı için tehlike barındıran bazı ürünleri açıkladı. Listede yer alan bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, aynı ürünün piyasadan toplatılmasına da hükmedildi.
Ticaret Bakanlığı
, güvensiz ürünlerle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları çerçevesinde, sağlık açısından risk taşıyan yeni ürünler
"Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"
üzerinden ilan edildi. Yapılan son duyuruda, “Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün, taşıdığı kimyasal ve yangın riski nedeniyle güvensiz bulunduğu bildirildi. Ürünün üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin yer almaması da risk unsurları arasında sayıldı.
Piyasadan toplatılacak
Denetimlerin ardından, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. 16 Eylül 2025 tarihinde alınan bu karar doğrultusunda ürünün raflardan kaldırılması için resmi süreç başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin tespit edilerek kamuoyuna duyurulmasına devam edileceğini vurguladı.
