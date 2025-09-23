Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ticaret Bakanlığı satışını yasakladı: Piyasadan apar topar kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı satışını yasakladı: Piyasadan apar topar kaldırılıyor

09:4323/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Oda kokusu (Arşiv)
Oda kokusu (Arşiv)

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yaptığı duyuruda, insan sağlığı için tehlike barındıran bazı ürünleri açıkladı. Listede yer alan bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, aynı ürünün piyasadan toplatılmasına da hükmedildi.

Ticaret Bakanlığı
, güvensiz ürünlerle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları çerçevesinde, sağlık açısından risk taşıyan yeni ürünler
"Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"
üzerinden ilan edildi. Yapılan son duyuruda, “Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün, taşıdığı kimyasal ve yangın riski nedeniyle güvensiz bulunduğu bildirildi. Ürünün üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin yer almaması da risk unsurları arasında sayıldı.

Piyasadan toplatılacak


Denetimlerin ardından, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. 16 Eylül 2025 tarihinde alınan bu karar doğrultusunda ürünün raflardan kaldırılması için resmi süreç başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin tespit edilerek kamuoyuna duyurulmasına devam edileceğini vurguladı.





#Ticaret Bakanlığı
#oda kokusu
#sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025: KYK yurt ek yerleştirme ne zaman yapılacak, başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı?