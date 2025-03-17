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Ticaret Bakanlığı marketlere göz açtırmıyor

Ticaret Bakanlığı marketlere göz açtırmıyor

12:2517/03/2025, Pazartesi
IHA
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Fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat denetimlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, yerel ve zincir marketlerde fiyat etiketi ile fahiş fiyat kontrolü yaptı. Marketlerin vatandaşlara sundukları kampanyalar kapsamında yayınladıkları reklamlarda verilen indirimlerin uygulanıp, uygulanmadığı konularında detaylı inceleme yapan ekipler, ayrıca restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde de fiyat listesi ile menü denetimlerini de gerçekleştiriyor. Marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulunan ekipler, uygunsuzluk halinde cezai işlem uyguluyor.

Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat denetimlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, yerel ve zincir marketlerde fiyat etiketi ile fahiş fiyat kontrolü yaptı. Marketlerin vatandaşlara sundukları kampanyalar kapsamında yayınladıkları reklamlarda verilen indirimlerin uygulanıp, uygulanmadığı konularında detaylı inceleme yapan ekipler, ayrıca restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde de fiyat listesi ile menü denetimlerini de gerçekleştiriyor. Marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulunan ekipler, uygunsuzluk halinde cezai işlem uyguluyor.

Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 18 ilçesinde 2025 yılında 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ortahisar ilçesindeki Beşirli Mahallesi'ndeki bir zincir marketin mağaza müdürü İzzet Berber, yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığı'nın bu denetimlerini çok iyi buluyoruz. Bu denetimlerin kesinlikle yapılması gerekiyor. Tarih, fiyat kontrolü yapılıyor. Kasa ile etiket fiyatının aynı olması gerekiyor. 15 günde bir denetim yapılıyor. Bu şekilde denetimden geçmek bizim için de iyi oluyor. Her gün etiket kontrolümüzü yapıyoruz. Müşterilerimizin taze ürün tüketmeleri için uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.



#Ticaret Bakanlığı
#market
#denetim

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