Ticaret Bakanlığı: Bilişim ihracatçılarına desteğimizi yüzde 228 artırdık

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumlarımızın yurt dışında tanıtımlarının yapılması, yazılım ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve markalaşmasına yönelik çalışmaları desteklenmekte, şirketlerimizin ve iş birliği kuruluşlarımızın ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır."

Bilişim ihracatçılarına destek

Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve iş birliği kuruluşlarımızın küreselleşme çabalarının desteklenmesi, ihracata yönelik kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerinin artırılması amacı ile uygulanan destek programları kapsamında; bilişim ihracatçılarımıza bir önceki yıla göre yüzde 228 artışla 3 milyar 226 milyon TL destek sağlanmıştır" denildi.

Uluslararası fuarlar destek kapsamına alındı

2023 yılı sonu itibariyle bilişim sektör ihracatının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artış ile 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, 2024 yılında da 4,9 milyar dolar olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı 2022 yılında uygulamaya girmiş, programa kısa sürede çok sayıda şirket dahil edilmiş olup 2024 yılı sonu itibariyle bahse konu destekten yararlanan toplam şirket sayısı 39'a ulaşmıştır. Bunun yanında, bilişim sektörüne yönelik olarak 2024 yılında yurt dışında düzenlenen 477 etkinlik ile İstanbul ve Antalya'da düzenlenen 9 adet uluslararası yurt içi fuar, Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca, bilişim sektörüne yönelik olarak 2024 yılında 2 adet birçok ülkeden katılımcı içeren alım heyeti programı İstanbul'da gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.





2024 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 yılında ABD (1 adet), İspanya (1 adet), Suudi Arabistan (1 adet), Almanya (2 adet), BAE (4 adet), Fas (1 Adet), Hollanda (1 adet) Birleşik Krallık (1 adet) ve Singapur (1) ülkelerinde bilişim sektörüne yönelik olarak düzenlenen CES, MWC, GITEX gibi alanında bilinirliği ve prestiji yüksek, dünya çapında sektör tarafından yakinen takip edilen 13 etkinlikte Milli Katılımlı Fuar Organizasyonu ile birlikte, aynı zaman diliminde BAE, ABD, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan (2 kez), Japonya'da olmak üzere bilişim alanında 8 adet sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirilmiştir. "





"Çalışmalarımız kapsamında, Tekno Hızlandırıcı İhracat Projeleri çerçevesinde 2 adet ve HİSER Projeleri kapsamında 2 adet olmak üzere 2024 yılında toplam 4 adet Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirilmiş, bunun yanı sıra 3 adet HİSER projesine ön onay verilmiş ve destek kapsamına alınmış olup 5 adet HİSER Projesi başarıyla tamamlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Dubai) kurulan Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi de Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılından bu yana desteklenmektedir. Ülkemizin bilişim sektörünün vizyon ve stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla 150'den fazla katılımcı ile 19 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da 'Tech Export Türkiye Summit 2024' etkinliği gerçekleştirilmiştir. "





"Bu kapsamda, 2024 yılında bilişim ihracatımızın artırılması vizyonu çerçevesinde, 5447 sayılı Karar kapsamındaki desteklerin sektörel iş birliği kuruluşları ve bilişim şirketlerine tanıtılması amacıyla 'Ticaret/Sanayi Odası-Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Üniversite' ekosisteminde YASAD 2'nci Yazılım Sektörü ve Globalleşme Zirvesi, Mobilefest Fuarı, IGEXX E-İhracat Zirvesi, Antalya HIMSS Fuarı, HİB Tech Export Türkiye Summit gibi etkinlikler ile SAHA İstanbul, Bilişim Vadisi (Gebze), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Ankara Teknopark, ASO Teknopark, Van Teknokent gibi işbirliği kuruluşlarına yönelik olmak üzere toplam 11 adet bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel anlamda öncelikli konumda olan bilişim sektörüne önümüzdeki dönemde de sektör paydaşlarımızla istişareli bir şekilde hassasiyetle üzerinde durularak, bilişim sektörünün ülke ekonomimize katkısının en üst seviyede gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam edilecektir."















