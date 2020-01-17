Ekonomi Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara mentor olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara 'mentor' olacak

Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara 'mentor' olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun 8'nci toplantısı Bakanlığın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında, 2020 yılının ilk toplantısını yaptıklarına dikkati çekerek, 2019'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) taleplerinin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2019'un küresel ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin çok fazla olduğu bir yıl olduğunu ifade eden Pekcan, küresel ekonomide son yılların en düşük büyüme rakamlarının kaydedildiğini dile getirdi.

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Dış ticarette 62 yılın en yüksek karşılama oranı elde edildi

Pekcan, dünya ekonomisindeki kötü gidişata rağmen Türkiye'nin 2019'u başarıyla kapattığına işaret ederek, geçen yıl 180,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Pekcan, dış ticaret açığının yüzde 45 düşüşle 29 milyar 926 milyon dolara gerilediğini, dış finansman ihtiyacına da 24,4 milyar dolar pozitif katkı sağlandığını anlattı.

İhracatın büyümeye katkısının 2019'un 3. çeyreği itibariyle 4,7 puan olduğunu söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

  • "İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e yükseldi. Bu değer, son 62 yılda yakalanmış en yüksek karşılama oranıdır. Her ne kadar 2019 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatımız yüzde 0,8 düşse de 14,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 16 AB ülkesine ticarette fazla verdik. AB ile dış ticaretimizdeki fazlamız 2018 yılında 3,9 milyardı, 2019'da ise 14,4 milyar. Yani bu değer tam 3,7 kat artmış."

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"İhracatı tabana yaymak üzere çalışıyoruz"

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeni ihracatçılarla, çok daha fazla sayıda katma değerli ürünümüzle, daha geniş bir coğrafyaya, yeni pazarlara girmek istiyoruz." dedi.

Mevcut pazarlarda ilişkileri artıracaklarını dile getiren Pekcan, "Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Esnafımıza e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Ayrıca dış ticaret seminerleri veriyoruz. Düzenlediğimiz 94 seminere 3 bin 500 kişi katıldı. Kadın ve genç girişimcilerimize yönelik seminerlerimizden 900 kişi yararlandı." diye konuştu.

Bakan Pekcan, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını ve 2020'de bunu yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Pekcan, "Bunu Türkiye bazında yapacağız. Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onlara desteklerimizi sunacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda, DEİK'in yaptığı çalışmalar üzerinde duracaklarını, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ni konuşacaklarını söyleyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisini derinden etkileyecek bu projeyi nasıl Türkiye lehine kullanabiliriz, nasıl pozitif katkı sağlayabiliriz? Bunları konuşacağız. YASED'in ABD'deki yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi gündemimizde olacak. Gümrüklerde dijitalleşme konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların dışında Potansiyel İhracatçı Programı'mızı paylaşacağız. Ticaretin kolaylaştırılması için attığımız adımlar, gümrüklerdeki yenilikçi politikalar ve komşularımızla gümrük alanında çalışmalar yapıyoruz.

Toplantı, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz
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Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan, 'Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.' dedi.


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