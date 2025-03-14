Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu: Ticaret Bakanlığı personel alım şartları neler?

"Ticaret Bakanlığı personel alım şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı içinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı, şoför, tüketici hakem heyeti raportörü, ambar memuru, kaptan, makinist, satış memuru ve birçok farklı kadroda personel alımı yapacak. Başvurular, dijital ortamda e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların atamaları iptal edilecek. Peki, başvuru süreci başladı mı? İşte detaylar…

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, personel alımı kadro ve branş dağılımını açıkladı. Alım yapılacak kadroların 865’i sözleşmeli olurken, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında dijital ortamda, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve özel, genel şartları belli oldu.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

HANGİ BRANŞ NE KADAR ALIM YAPACAK?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Muayene memuru 200

Gümrük Muhafaza memuru 550

Büro Personeli 30

Mühendis 30

Gemi Adamı 20

Destek Personeli (şoför) 35

123 KADROLU PERSONEL

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 50

Anbar Memuru 30

Makinist 20

Kaptan 13

Satış Memuru 6

Veznedar 4

“YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada “Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Alım yapılacak personeller, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilecek.







