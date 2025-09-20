Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok: Ticaret Bakanlığı’ndan 1 milyar 869 TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Ocak -Ağustos döneminde fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici haklarını koruma kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 372 bin firma ve 23,2 milyon ürün incelendi. Denetimler sonucunda toplam 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ürün güvenliği denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında 3 bin 841 firma denetlenerek, 196 firmaya 30,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. İlk 8 ayda yapılan çalışmalarda uygulanan ceza miktarı, 387 milyon TL’yi aştı. 85 milyon tüketicinin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında 8 ayda 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan bin 473 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 387 milyon 943 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl müdürlüklerinin yaptığı denetimler

81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ağustos ayında 27 bin 249 firma ve 2,4 milyonu aşkın ürün denetlenirken, 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon TL ceza uygulandı. İlk 8 ayda yurt genelinde denetlenen ürün sayısı 23 milyon 221 bin 447’ye yükselirken, toplamda 58 bin 289 firmaya yaklaşık 755 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu, 2024’te 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılı ilk 8 ayında 175 firmaya 4,6 milyar TL idari para cezası uyguladı. 2025 yılı 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında toplamda 371 bin 525 firma ile birlikte 23 milyon 221 bin ürün denetlenerek, 1 milyar 869 milyon 128 bin TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek, iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde; Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, fiyat etiketi ve tüketicinin korunması kapsamında; yaklaşık 372 bin firma ve 23,2 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandı"

