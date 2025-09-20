Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Kooperatiflerimiz ihracatta 68 milyon doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile kooperatifçiliğe desteğin ve güvenin artırılması konusunda önemli hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Böylece kooperatiflerin de Türkiye'mizin kalkınmasına, halkımızın refah ve alım gücünün artmasına ve rekabetçi, adil ve makul fiyatların olduğu piyasaların oluşmasına önemli katkıları olacaktır." dedi.
"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, kooperatiflerin, insanları ortak bir paydada birleştirerek yerel kalkınmayı amaçladığını ve faaliyet gösterdiği çevrenin refahına büyük katkı sağladığını kaydederek, üreticiden tüketiciye aracısız ulaşılabilen kooperatifler sayesinde maliyetlerin azaldığını, alım gücünün yükseldiğini ve tasarruf sağlandığını söyledi.
Bu açıdan kooperatiflerin sayısının artırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'de toplam 50 bin 78 kooperatif bulunduğunu, bunların üye sayısının 4 milyon 662 bine ulaştığını, kooperatiflerin 11 bin 818'inin Ticaret Bakanlığının sorumluluk alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.
Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının görev alanında 26 bin 152, Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluk alanında ise 12 bin 108 kooperatif bulunduğunu kaydederek, bu kooperatiflerin tarımdan sanayiye, ulaşımdan enerjiye, el sanatlarından eğitime ve kadın girişimlerine kadar 40'a yakın türde faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Türkiye'nin yeni hedeflerine ulaşmasında kooperatiflerin önemli bir aktör olduğunu ve bu sürece büyük katkı verdiğini vurgulayan Bolat, 2025'in BM tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı.
"Kooperatifler rekabetçi ve adil fiyatların olduğu piyasalar için katkı sağlayacak"
Ticaret Bakanı Bolat, kooperatif konusunda hayata geçirdikleri bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinden bahsederek, hayata geçirdikleri düzenlemeleri anlattı.
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile birlikte 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planını hazırladıklarını dile getiren Bolat, söz konusu raporun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi.
Bolat, bu yıl ekim ayında Uluslararası Kooperatifçilik Hukuku Sempozyumu düzenleyeceklerini kaydederek, ilki 2012'de yayınlanan ve 2016'ya kadar dönemi kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın başarıyla tamamlandığını anımsattı.
Daha sonra araya salgın ve deprem gibi felaketler girdikten sonra ikinci Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı'nın bir yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlandığını aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"772 kooperatifimizin 826 projesine hibe desteği sağladık"
Bakan Ömer Bolat, kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdikleri KOOP-DES Programına değinerek, bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine hibe desteği sağladıklarını söyledi.
"AK Parti döneminde esnafımıza 674 milyar lira destek sağlanmıştır"
Ticaret Bakanı Bolat, 2002'de 402 olan esnaf, sanatkar ve kefalet kooperatifleri sayısının 1000'i aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Mart'ta İstanbul'da yapılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda esnafa sağlanan desteklerin artırıldığına yönelik açıklama yaptığını anımsatarak, o günden bu yana esnafın bu destekleri almaya devam ettiğini söyledi.