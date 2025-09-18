Bakan Bolat duyurdu: Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi

"Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda 3 milyar dolara ulaştı. Yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Müteahhitlik alanında Libya bizim için çok kıymetli bir ülke. Çünkü 1972 yılında Türk müteahhitleri yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı ve bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışmaları gerçekleştirdiler. Aramızda eğitimde, sağlıkta, turizmde de çok yakın bir işbirliği ve geliş-gidişler var. Dünyanın en kaliteli petrolünü üreten Libya ile enerji alanında da ciddi bir ticaretimiz bulunuyor"