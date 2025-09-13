Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türk su ürünlerinin Kanada'ya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

"Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle ilgili ihracatçılarımızın katılımıyla düzenlenecek ziyarette, başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişimini temin etmeye devam ediyoruz. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."