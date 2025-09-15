Bakan Bolat: Türkiye’de e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 21 Kasım'da sektör oyuncularıyla birlikte e-ticaret festivali düzenleyeceklerini belirterek, "Buradaki amacımız, ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır." dedi. Bolat, ‘‘2024 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörlerini bir araya getiren, e-ticaretin geleceğinin rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi odağında konuşulduğu "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesi İstanbul'da başladı.
Ticaret Bakanlığının himayesinde, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Bolat, e-ticaret sektöründeki gelişmeleri paylaştı.
Kovid-19'un e-ticaret sektörünün Türkiye'de anlaşılmasının ve bir anda kıymetlenmesinin önemli etkisi olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradaki sonuçlardan istifade edeceğiz"
Bakan Bolat, dünya ticaretindeki trendlerin etkisiyle son yıllarda işletmelerin hem iç hem de yurt dışı pazarlarda online kanallar aracılığıyla ticarete daha yoğun bir şekilde sarıldığını belirterek, Kovid-19 ortaya çıktığında henüz e-ticarete girmeyen işletmelerin duyduğu pişmanlıktan bahsetti.
O dönemde online satışa geçmiş olan şirketlerin öne çıkmayı başardığını anımsatan Bolat, bugün düzenlenen sempozyumda e-ticaretin yapay zeka açısından geleceğinin, ihtiyaç duyulan regülasyonların ve mevcut durumun ele alınacağını anlattı.
Bolat, "Bu açıdan çok faydalı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Buradaki konuşmaların ve sonuçların da inşallah raporlaştırılmasını ve bizim de bundan istifade edeceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.
"İnternetten sipariş verenlerin oranı yüzde 55,7'ye yükseldi"
Ticaret Bakanı Bolat, 2022 yılında 5,5 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldiğini kaydederek, 2026'da 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi.
Türk filmlerinin yurt dışında çok izlenmesinin Türk ürünlerinin tercih edilmesine dolaylı etki sağladığına değinen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon lirayı aştı"
Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon lirayı aştığını belirterek, bu rakamın 90 milyar dolara tekabül ettiğini bildirdi.
Söz konusu rakama ilişkin detaylar paylaşan Bolat, toplam e-ticaretinin 3'te 2'sinin perakende e-ticaretten geldiğini söyledi.
Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek, bu alanda hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin örnekler verdi.
Bolat, bu düzenlemenin ardından yönetmelikte de değişiklikler yaptıklarını, burada özellikle satıcıların da şikayetlerini dikkate aldıklarını vurguladı.
"Ekonominin makro göstergelerinde ve bütün göstergelerde olumlu bir trend söz konusu"
Ticaret Bakanı Bolat, yurt dışına satışlarda verilen destek ve teşviklerden bahsetti.
Bu düzenlemelerle e-ihracatı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:
"Teşvikte e-ticareti de unutmuyoruz"
Bakan Ömer Bolat, e-ticaret ile ilgili aktörlerle etkileşim içinde çalışma yapmaya devam edeceklerini belirterek, birçok ilde e-ticaret konusunda farkındalık, tanıtım ve bilinirlik eğitimleri yapılacağını, toplam 30 ilde bu eğitimlerin planlandığını, 2026 başında tamamlanacağını söyledi.
Bolat, e-ihracat yapan şirketlerin işlerini kolaylaştırmak ve ihracatlarını artırmak için hayata geçirdikleri uygulamalardan bahsederek, bu alanda düzenlenen etkinliklere ilişkin örnekler verdi.
Bu yıl 21 Kasım'da düzenleyecekleri e-ticaret festivalinin yanı sıra Ankara'da e-ihracat zirvesi de düzenleyeceklerini kaydeden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: