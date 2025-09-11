Bakan Bolat: Sarf ettiğimiz çabalar ekonomimizdeki dengelenme ve istikrarı güçlendirmektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5’e çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız olmak üzere, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın finansman imkanlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında politika faizinin indirilmesi ile Reeskont Kredisi iskonto oranı yüzde 20,33’e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52’ye düşmüştür. Bu süreçte ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz" dedi.