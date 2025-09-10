Türk firmalarına dev fırsat: Bakan Bolat "Türkiye-Portekiz ticareti 3,5 milyar dolara çıkacak" diyerek duyurdu

Türkiye ve Portekiz ikili ticaret hacminin, 2024'te önemli bir ölçüde artarak 3 milyar dolara yükseldiği hatırlatılan paylaşımda, bu rakamın 2025'te ise 3,5 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin ortaya koyulduğu belirtildi. Gelecek süreçte ikili ekonomik ilişkileri daha da artırma ve ticaret ortaklığını farklı sektörlerde derinleştirme noktasında atılacak ortak adımların değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentisi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.