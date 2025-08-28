Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da konuştu: Milli gelirde 1.4 trilyon doları da hep birlikte aşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118-120 milyar dolara yaklaştık. Topladığımızda 390 milyar dolar hedefini bu sene gerçekleştireceğiz. 390 milyar dolar demek 1,4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25'inden fazla, yüzde 30'a yakın bir ihracat demek" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ticaret Bakanlığınca, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına katılmak üzere geldiği Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda üyelerle bir araya geldi.
Burada konuşan Bolat, gittikleri her yerde borsa, sanayi odaları iş dünyası ve ihracatçılarla bir araya geldiklerini söyledi.
"22 yılda reel olarak ortalama yüzde 5,4 büyüdük"
Bolat, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, şöyle devam etti:
TÜİK'in milli gelir rakamlarını yakın zamanda açıklayacağını ifade eden Bolat, şunları söyledi:
"Bir iki gün sonra TÜİK milli gelir rakamlarımızı açıklayacak. Aşağı yukarı 10 gün sonra da orta vadeli 3 yıllık program da halkımızla paylaşılacak. Bu çalışmaları yaparken ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, alım gücünün yükseltilmesi hedeflendi. Tarımımızın, sanayinin, hizmetler sektörümüzün, ihracatımızın ve hizmetler ihracatının artırılması noktasında çok büyük mesafeler alındı. Günlük ve kısa vadede yaşadığımız sorunlar bizleri bazen yeise kaptırabilir ama inanın orta ve büyük vadeli resimden baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi, ekonomik istikrar, ekonomik reformlar ve atılımlar sayesinde çok büyük mesafeler sağladı."
Bolat, Erzurum'daki gelişmeleri de yakından gördüğünü, 2004 yılında TÜSİAD şubesini açtıkları Erzurum ile bugünkü Erzurum arasında 40-50 katı olumlu yönde fark olduğunu dile getirdi.
"Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı"
Anadolu'nun her tarafında büyük atılımlar olduğunu söyleyen Bolat, "180 OSB'den 380'e çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1,4 trilyon doları aşacak bir şekilde ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. İkinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada bu kadar ekonomik, siyasal krizler, savaşlar, afetler olduğu bir ortamda Türkiye'de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık, eğitim, enerji alanında çok iyi yönetildi. Elektrik krizi var mı? Dünyada günde 3-5 saat elektrikle hayatlarını sürdürmeye çalışan ülkeler var. Ticaret Bakanı olarak birçok ülkeye gittiğimiz için aramızda lehimize oluşan farkları görebiliyoruz. Dışarıdan bunlar çok daha iyi görülüyor. Güçlü Türkiye ekonomisi, güçlü Türkiye, ürünleri kaliteli, teknolojisi yüksek Türkiye, güçlü lideri olan Türkiye. Dünyada barış konusunda arabuluculuğu olan, sözü dinlenen, bölgesel lider, küresel oyuncu olan Türkiye olarak görülüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi alanında da birçok atılım yaptıklarını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: