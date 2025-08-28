Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da konuştu: Milli gelirde 1.4 trilyon doları da hep birlikte aşacağız

"Sanayide büyük atılımlar yaptık. Milli gelir 1,4 trilyon dolara yükseliyorsa bunun yaklaşık yüzde 22-23 sanayi ürünü. Yaklaşık 350-375 milyar dolar sanayi üretiminden bahsediyoruz. Erzurum tarım ve hayvancılık başkenti olan illerden birisi. 24 milyardan 74,5 milyar dolara çıktı. Bazen yazıyorlar 'ekonomi krizde, ülke battı, tarım bitti.' Tarım bittiyse 75 milyar dolar üç katına çıkmış üretimi kim yapıyor? Çiftçilerimiz yapıyor. Ülke krizdeyse bu kadar üretimi, sanayiyi kim yapıyor? Krizde olan bir ülkenin ihracatı olur mu? İhracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118-120 milyar dolara yaklaştık. Topladığımızda 390 milyar dolar hedefini bu sene gerçekleştireceğiz. 390 milyar dolar ihracat demek 1,4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25'inden fazla, yüzde 30'lara yakın bir ihracat demek. Sıkıntılarımız, yaşadığımız depremler, salgınlar, etrafımızdaki savaşlar çok büyük hadiseler var. Ekonomisi zayıf, dayanıksız ülkeleri yerle yeksan eden olaylar bunlar. Biz vatandaşımızın hayatının kötüleşmesine müsaade etmedik. İstikrar ve yükseliş için çaba sarf ediyoruz."