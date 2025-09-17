Bakan Bolat'tan Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu: Zengezur Koridoru ile transit ticaret güçlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye için Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan'ın önemli stratejik geçiş noktası olduğuna dikkati çekerek, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla beraber Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB) düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'ne katıldı.
Buradaki konuşmasında Bolat, TÜİB heyetiyle bakanlıkta bir toplantı yaptıklarını belirterek, toplantının kapsamının Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.
"Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor"
Bolat, TÜİB'in iki ülkenin çok daha güçlü ekonomik entegrasyona ulaşması için canla başla çalıştığını dile getirerek, TÜİB'in Aralık 2023'te Bakü'de 1. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nu düzenlediğini hatırlattı.
Söz konusu Forumun Azerbaycan tarihindeki en önemli ekonomik buluşmalardan birisi olduğuna dikkati çeken Bolat, forumun ikincisinin de aralık ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.