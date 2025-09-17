Bakan Bolat'tan Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu: Zengezur Koridoru ile transit ticaret güçlenecek

"Can Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu. Şimdi orada çok büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti var. Şuşa ve Hankendi şehirlerinde mayıs sonu ve temmuz başında iki zirve toplantısı yapıldı. Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde, ekonomilerimiz aslında birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip. Biz enerji alanında özellikle Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yapıyoruz. Sanayi ürünlerinde ve hizmetlerde Azerbaycan'a destek oluyoruz."