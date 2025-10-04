Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Işıkhan: "263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık"

Bakan Işıkhan: "263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık"

12:034/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, ‘emzirme ödeneği’ ödediklerini belirtti.
Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, ‘emzirme ödeneği’ ödediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneklerine ilişkin, "Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, ‘emzirme ödeneği’ ödediklerini belirtti. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı ’Emzirme Ödeneği’ ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."



#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#emzirme ödeneği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli maaş promosyon veren banka hangisi? Yarış başladı hesaplamalar değişti tablo güncellendi