Bakan Işıkhan: "263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, ‘emzirme ödeneği’ ödediklerini belirtti. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: