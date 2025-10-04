Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

12:004/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti. Dolandırıldığını anlayan A.İ.D, şüpheliden şikayetçi oldu.


Ekipler, F.G.M'yi Kocaeli'de yakalayarak Afyonkarahisar'a getirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Afyonkarahisar
#Cezaevi
#dolandırıcılık
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapu dairesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu isteniyor mu?