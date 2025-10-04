Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti. Dolandırıldığını anlayan A.İ.D, şüpheliden şikayetçi oldu.