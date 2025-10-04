Yeni Şafak
Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye nasıl ve ne zaman dönecek? Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye nasıl ve ne zaman dönecek? Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

11:334/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sumud Filosu'nda alıkoyulan 36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye dönecek
Sumud Filosu'nda alıkoyulan 36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye dönecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından yasa dışı şekilde el konulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüş süreciyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Öncü Keçeli, "Vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. " dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Keçeli, 36 vatandaşın bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye getirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, kesin sayının henüz netleşmediğini ifade etti. Kalan vatandaşların ise en kısa sürede yurda dönüşü için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


SUMUD YOLCULARI DÖNÜYOR


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir." açıklamasında bulundu.


Öncü Keçeli, "Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir." dedi. Keçeli, "Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.




TAHLİYE UÇAĞI 13 ÜLKENİN VATANDAŞINI TAŞIYACAK


Dışişleri Bakanlığı, Sumud'da alıkonulan Türk vatandaşlarını ülkeye geri getirecek olan Türk Hava Yolları (THY) uçağına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruya göre, tahliye operasyonu sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla sınırlı kalmayacak. THY uçağı, bölgede bulunan ve çeşitli ülkelerin vatandaşları olan kişileri de taşıyarak bir nevi çok uluslu kurtarma misyonu üstlenecek.


Açıklamada, uçakta yer alacak yabancı ülke vatandaşlarının listesi paylaşıldı. Buna göre; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da tahliye uçağıyla bölgeden ayrılacak.



