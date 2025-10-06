İnternet hizmetinde en ucuz 11’inci ülkeyiz

Meclis'te milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtlayan Uraloğlu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'de toplam sabit internet abone sayısının 20,5 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Bu abonelerin 10,1 milyonu xDSL, 1,47 milyonu kablo, 8,1 milyonu fiber altyapı üzerinden hizmet almakta olup, kalan kısmı diğer teknolojilerden yararlanmaktadır" bilgisini paylaştı.

Fiber internet abonelerin, toplam sabit aboneleri içindeki payının son 5 yıl içerisinde iki katına çıkarak yüzde 22'den yüzde 40'a yükseldiğini de bildiren Uraloğlu, "Türkiye'de 2019 yılında yaklaşık 390 bin kilometre olan fiber optik altyapı uzunluğu 2024 yılında 617 bin kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en ucuz internet hizmeti veren 11'inci ülke konumunda olduğunu da açıklayan Bakan Uraloğlu, genişbant paket maliyeti ucuzluğu bakımından Türkiye'nin 18'inci sırada yer aldığını da kaydetti. Genişbant pakette Fransa 81'inci, Almanya 90'ıncı, Birleşik Krallık 96'ncı, Japonya 95'inci, İspanya 76'ncı, Yunanistan 88'inci ve ABD ise 155'inci sırada yer alıyor.