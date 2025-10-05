Bitcoin rekor kırdı: Dev bankalar yeni tahminlerini açıkladı

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, haftanın son işlem gününde 125.500 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Uzmanlara göre bu yükselişte iki ana faktör öne çıkıyor: zayıflayan dolar endeksi ve borsalardaki azalan Bitcoin rezervleri. ABD’de federal hükümetin kapanma ihtimali doları diğer para birimleri karşısında zayıflatırken, yatırımcıların kripto paralara yönelmesi fiyatları yukarı taşıdı.





Rezervler 6 yılın en düşük seviyesinde

Analitik platformu Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre, kripto para borsalarının elinde bulunan Bitcoin miktarı 2,83 milyon adede gerileyerek Haziran 2019’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Uzmanlar, borsalardaki bu azalışın yatırımcıların Bitcoin’lerini soğuk cüzdanlara çektiğini ve satış baskısının azaldığını gösterdiğini belirtiyor.





Ekim etkisi: Bitcoin geleneksel yükseliş döneminde

Kripto yatırımcıları arasında “Uptober” olarak bilinen ekim ayı, tarihsel olarak Bitcoin’in güçlü performans sergilediği bir dönem. Bu yıl da gelenek değişmedi; Bitcoin son bir haftada yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.





14 Ağustos’ta 124.500 dolara kadar çıkan Bitcoin, eylül başında kısa süreli bir düşüşle 108 bin doların altına gerilemişti. Ancak ekim ayına girilmesiyle birlikte toparlanma ivme kazandı.





Dev bankalardan dikkat çeken tahminler

Küresel finans devleri de Bitcoin’e ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. JPMorgan, yayımladığı son raporda Bitcoin’in gerçek değerinin altında işlem gördüğünü belirterek yıl sonu hedefini 165.000 dolar olarak açıkladı. Citi, 2025 sonu için 133.000 dolar tahmini paylaştı. Standard Chartered ise daha önce belirttiği 200.000 dolarlık yıl sonu tahminini korudu. Analistler, kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte fiyatın önümüzdeki aylarda da yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini ifade ediyor.





Yatırımcı gözü yeni rekorlarda