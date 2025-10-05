Yeni Şafak
Kooperatif mağduriyeti reform paketi ile son bulacak

Merve Safa Akıntürk
04:005/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı kooperatiflerindeki adaletsizlikleri giderecek kapsamlı bir yasal reform paketi üzerinde çalışıyor.

Bakanlık, konut kooperatiflerinde tapu devri sonrasında ortaya çıkan eşitsizlikleri ortadan kaldırarak tüm üyeler arasında adil bir denge kurmayı hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşların kooperatif süreçlerinde yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HERKESE EŞİT SORUMLULUK

Kooperatifler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, yapı kooperatifi ortakları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Özellikle tapu devri tamamlanmış ortaklar ile konutunun inşası devam eden ortaklar arasında adil bir denge kurulması amaçlanıyor. Örneğin, 100 üyesi bulunan bir kooperatifte 60 üyenin dairesi tamamlanıp tapuları verilmişken, kalan 40 üyenin konutları hala inşaat aşamasında olabiliyor. Mevcut sistemde tapusunu alan üyeler kooperatif işlerinden fiilen çekiliyor, ancak tapusu olmayan üyeler hem kira ödemeye hem de inşaatın borçlarını taşımaya devam ediyor. Bu durum, mali yük ve karar alma süreçlerinde ciddi bir adaletsizliğe yol açıyor. Yeni düzenleme ile tapusunu alan veya almayan fark etmeksizin tüm üyeler eşit hak ve sorumluluklara sahip olacak.



