Kooperatif mağduriyeti reform paketi ile son bulacak

Kooperatifler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, yapı kooperatifi ortakları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Özellikle tapu devri tamamlanmış ortaklar ile konutunun inşası devam eden ortaklar arasında adil bir denge kurulması amaçlanıyor. Örneğin, 100 üyesi bulunan bir kooperatifte 60 üyenin dairesi tamamlanıp tapuları verilmişken, kalan 40 üyenin konutları hala inşaat aşamasında olabiliyor. Mevcut sistemde tapusunu alan üyeler kooperatif işlerinden fiilen çekiliyor, ancak tapusu olmayan üyeler hem kira ödemeye hem de inşaatın borçlarını taşımaya devam ediyor. Bu durum, mali yük ve karar alma süreçlerinde ciddi bir adaletsizliğe yol açıyor. Yeni düzenleme ile tapusunu alan veya almayan fark etmeksizin tüm üyeler eşit hak ve sorumluluklara sahip olacak.