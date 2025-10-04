Enflasyonda hesaplar şaştı ibre yukarıya döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde geldi. 15 aydır aralıksız düşen ve ağustosta yüzde 32,94 seviyesine gerileyen yıllık enflasyon ise eylülde yüzde 33,29'a çıktı.

EĞİTİM ÜCRETLERİ EYLÜLDE %17,90 ARTTI

Eylülde aylık en yüksek artış özel okul ücretleri kaynaklı yüzde 17,90 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitimi yüzde 4,62 ile zirai donun yanı sıra kuraklığın vurduğu gıda grubu izledi. Ulaştırmada yüzde 2,81 ve konutta yüzde 2,56 artış yaşandı. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırma ile konutta yüzde 0,44 oldu.

GIDANIN YILLIK ETKİSİ YÜZDE 8,6

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, en az artış yüzde 9,8 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,1 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06, ulaştırmada yüzde 25,3 ve konutta yüzde 51,36 artış hesaplandı. İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,6, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 yükseliş yönünde oldu.

ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARA AĞIRLIK

Sosyal medya hesabından verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı" ifadelerini kullandı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu dile getiren Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Üretici fiyatları da hızlandı

Üretici fiyatları da eylülde hızlandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,52, yıllık yüzde 26,59 yükseldi. Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri; madencilikte yüzde 2,72, imalatta yüzde 2,79 artış olarak gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış yaşanırken, su temininde yüzde 1,74 artış gözlendi.

Kira zam oranı yüzde 38,36

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

FİYATI EN FAZLA ARTANLAR (YILLIK)

Üniversite eğitimi - 61,67

Öğrenci yurtları- 36,62

Yumurta -19,84

Taze balık- 19,16

Otobüs bileti- 13,45

Sebzeler - 11,95

Tavuk eti - 11,82

Kreşler- 10,81

Sıvı yağlar- 9,63

Tereyağı - 8,45








