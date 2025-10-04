TOKİ'den 15 bin kiralık konut

TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin detayları belli oldu. Piyasadaki rayiç bedelin altında kiraya verilecek 15 bin konuttan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Evde en fazla 3 yıl oturacak hak sahipleri kurayla belirlenecek.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı önceki gün Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında yapıldı. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantının ardından kapalı kısma geçildi. Kapalı toplantıda, bakanlar, belediye başkanları ve il başkanları söz aldı. Edinilen bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta başında açıklanan devlet eliyle kiralık konutlara ilişkin bilgi verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 24 EKİM'DE AÇIKLAYACAK
Projenin detaylarını 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Kurum, İstanbul’da 15 bin konutun devlet tarafından yarı fiyatına kiraya verileceğini söyledi. Devletten ev kiralayan vatandaşların kiraladıkları evlerde en fazla 3 yıl kalabileceği öğrenildi.
VATANDAŞ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları da belli oldu. Fahiş ev kiralarına karşı piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
KİRA ÖDEMELERİ TAKİP EDİLECEK
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere ‘Kiralık Sosyal Konut Projesi’nden, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek. Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.
İncir ve pancar talebi
- AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ton başına 2 bin 860 TL olarak açıklanan pancar alım fiyatlarının yükseltilmesini talep etti. Ünsal, fiyatın 3 bin 200-3 bin 500 lira aralığında olmasını isterken Yumaklı 2 bin 950 lira önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek 3 bin 100 lira olması talimatını verdiği öğrenildi. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk kez il başkanları toplantısına katıldı. Çerçioğlu'nun bu yılki hasat edilen incirlerin üreticinin elinde kaldığını ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne incileri alma talimatı verdiği öğrenildi.