TOKİ'den 15 bin kiralık konut

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ton başına 2 bin 860 TL olarak açıklanan pancar alım fiyatlarının yükseltilmesini talep etti. Ünsal, fiyatın 3 bin 200-3 bin 500 lira aralığında olmasını isterken Yumaklı 2 bin 950 lira önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek 3 bin 100 lira olması talimatını verdiği öğrenildi. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk kez il başkanları toplantısına katıldı. Çerçioğlu'nun bu yılki hasat edilen incirlerin üreticinin elinde kaldığını ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne incileri alma talimatı verdiği öğrenildi.