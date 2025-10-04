ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Yeni Şafak
4/10/2025, Cumartesi
AA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül-3 Ekim haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.

Perşembe gününü 64,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




