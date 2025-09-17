ABD Merkez Bankası fed faiz kararını duyuracak

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını değiştirmeyen Fed'in, istihdam verilerindeki kötüleşme ve tarifelerin kısa vadede enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yılın ilk faiz indirimini yapması öngörülüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yılın 6’ncı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını değiştirmeyen Fed'in, istihdam verilerindeki kötüleşme ve tarifelerin kısa vadede enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yılın ilk faiz indirimini yapması öngörülüyor.
Fed, faiz kararını TSİ 21.00'de açıklayacak.