Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

09:427/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.



#Doğa Koruma ve Milli Parklar
#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?