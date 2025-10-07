Yeni Şafak
Sosyal medyadan yatırım tavsiyesi almayın uyarısı

04:007/10/2025, Salı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bu yıl 14 şirketin halka arzını tamamladıklarını belirterek, "Sene sonuna kadar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz" dedi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. İbrahim Ömer Gönül, tasarruflarını ve birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendiren, tüm bu sermaye piyasası araçlarından yararlanan vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirtti.

TÜYOYA İNANMAYIN

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz ise, bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirtti.

Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarının son dönemde yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vadedilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar."

Karagöz, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate alması ve lisanslı uzman personel dışında herhangi bir kimseden danışmanlık almaması konusunda uyardı.



Ekonomi
Ekonomi

