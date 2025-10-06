Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yeni Şafak
16:516/10/2025, Pazartesi
AA
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 420 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 420 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 420 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 438 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 yükselişle 5 milyon 420 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 133 milyon 924 bin 380,68 lira, işlem miktarı ise 2 bin 266,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 141 milyon 909 bin 700,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.345.000,00 3.831,05

En Düşük 5.400.000,00 3.846,00

En Yüksek 5.438.100,00 4.054,95

Kapanış 5.420.000,00 4.040,00

Ağırlıklı Ortalama 5.425.938,67 3.982,71

Toplam İşlem Hacmi (TL) 12.133.924.380,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.266,16

Toplam İşlem Adedi 167




