Brent petrolün varili 65,08 dolardan işlem görüyor

AA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü 64,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 65,08 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,33 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü çevrim içi gerçekleştirilen toplantıdaki üretim artışı kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Sekiz üye ülke, 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri son toplantıda da üretimi ekim için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Söz konusu karar, piyasalardaki arz fazlası endişelerini yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi. Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım'da yapılacak.

Ukrayna’nın, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Analistler, arz tarafında ise yılın son çeyreğinde zayıf talep dinamiklerinin kısa vadeli fiyat artışlarını sınırlayacağını öngörüyor.

Mevsimsel talebin kışa doğru azalması ve makroekonomik verilerin yukarı yönlü bir ivme sunmaması, piyasalarda talebin azalmasına ve yaşanan arz fazlasının fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlayacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 doların direnç, 60,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




