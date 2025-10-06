Yeni Şafak
Yapay zeka 10 yıl içinde ABD'de 100 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

6/10/2025, Pazartesi
Araştırmada, yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte ABD'de 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü.
ABD'de Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesindeki Demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre Komitedeki Demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, yapay zekanın ABD'de hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Bu durumu eleştiren Demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yatırımların yalnızca verimliliği artırmayı değil aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor.

Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı, Demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor.

Araştırmayı yürüten Senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, "Bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak." dedi.

Öte yandan Cumhuriyetçiler, ABD'nin yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor.


